ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم وانتهاء الجولة الثالثة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
أنس عبدالغني
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أسدل الستار منذ قليل على الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2020/2021، وذلك بعدما شهدت عدد من المباريات المثيرة كان أخرها انتصار كبير برشلونة على فياريال بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وكان أبرز نتائج الجولة الثالثة من الدولة الإسباني فوز  ريال مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 3-2، خارج قواعده، وانتصر أتلتيك بلباو على إيبار بنتيجة 2-1

كما شهدت الجولة فوز  إشبيلية على قادش بثلاثية مقابل هدف، كما نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق انتصار على غرناطة بنتيجة كبيرة (6-1) في مباراة شهدت تألق لويس سواريز، إذ أحرز هدفين وصنع هدف.

ورغم انتهاء الجولة الثالثة إلا أن هناك بعض  الفرق لعبت الثلاث مباريات كاملة وفرق أخرى مثل ريال مدريد لعبت جولتين فقط، وفرق مثل أتلتيكو مدريد وإشبيلية وبرشلونة، مباريات اليوم كانت الاولى لهم، وذلك بسبب تأجيل مباراتي الجولتان الماضيتان بسبب المشاركات الأوروبية

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني 2020/2021 بعد نهاية الجولة الثالثة

1- ريال بيتيس 6 نقاط.

2- غرناطة 6 نقاط.

3- ريال سوسييداد 5 نقاط.

4- سيلتا فيجو 5 نقاط.

5- فالنسيا 4 نقاط.

6- ريال مدريد 4 نقاط.

7- خيتافي 4 نقاط.

8- فياريال 3 نقاط.


9- أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

10- برشلونة 3 نقاط.

11- إشبيلية 3 نقاط.

12- ليفانتي 3 نقاط.

13- أوساسونا 3 نقاط.

14- أتلتيك بلباو 3 نقاط.

15- قادش 3 نقاط.

16- هويسكا نقطتان.

17- بلد الوليد نقطتان.

18- إيبار نقطة.

19 ديبورتيفو ألافيس نقطة.

20- إلتشي بدون نقاط

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