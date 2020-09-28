"يا صباح الفل" لميرفا قمر تحقق نجاحا فور طرحها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
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حقق فيديو كليب أغنية  ميرفا قمر الجديدة (يا صباح الفل) نجاحًا فور إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمرو المصري، الحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، 

وحصدت اعجاب محبي الفن الذين راحوا يتناقلونها عبر المنصات الاجتماعية معبرين عن اعجابهم الشديد باللحن والكلمات.

ميرفا قمر مغنية  من جنوب لبنان ، في بيروت، وواصلت ميرفا دراسة الموسيقى والغناء الشرقي والعزف على آلة العود ٨  سنوات في المعهد الموسيقى العالي في الكونسرفاتوار الوطني.. 




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