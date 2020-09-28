موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى نادي مانشستر سيتي هزيمة ثقيلة أمام نظيره ليستر سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لنادي ليستر سيتي كل من جيمي فاردي هاتريك وجيمس ماديسون ويوري تيليمانس، بينما سجل لمانشستر سيتي كل من رياض محرز وناثان آكي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي عند النقطة 9 محققًا العلامة الكاملة ومتصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ظل مانشستر سيتي برصيد ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد في الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

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