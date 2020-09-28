تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

يحل نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني ضيفا على نظيره ليفربول اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: لينو.





خط الدفاع: لويز، بيرلين، جابريل، تيريني.





خط الوسط: تشاكا، ساكا، سيبايوس.



