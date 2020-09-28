تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني ضيفا على نظيره ليفربول اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: لويز، بيرلين، جابريل، تيريني.

خط الوسط: تشاكا، ساكا، سيبايوس.

خط الهجوم: لاكازيت، اوبامبيج، ويليان.

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