تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
علي ماهر حلمي
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يحل نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني ضيفا على نظيره ليفربول اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: لويز، بيرلين، جابريل، تيريني.
خط الوسط: تشاكا، ساكا، سيبايوس.
خط الهجوم: لاكازيت، اوبامبيج، ويليان.
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