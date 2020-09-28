مشروع فيلم "الرصاص والخبز" يفوز بجائزة معمل البحر الأحمر السينمائي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فوز مشروع الفيلم المصري "الرصاص والخبز" للمخرج محمد حماد بجائزة منحة الإنتاج للأفلام العربية، والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار. 

المشروع يقوم بإنتاجه محمد حفظي (فيلم كلينك) مع خلود سعد، في تعاونهما الثاني مع حماد بعد فيلمه أخضر يابس الذي حصد 28 جائزة محلية ودولية وعُرض بأكثر من 50 مهرجان حول العالم.

وفي أكتوبر 2019، تم اختيار مشروع الرصاص والخبز ضمن 12 مشروعاً من بين 120 مشروع من 16 دولة للمشاركة في الدورة الافتتاحية لمعمل البحر الأحمر السينمائي، لتلتحق المشاريع المختارة ببرنامج متكامل يضم 3 ورش عمل تُعقد بالتعاون مع تورينو فيلم لاب في مدينة جدة بإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج.

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