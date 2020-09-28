استشاري هندسة الطرق: محور التجنيد "شبرا- بنها" خفض زمن الرحلة من 35 لـ7 دقائق

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن محور التجنيد "شبرا- بنها" من شأنه أن يعظم الانجازات التي حدثت في شرق القاهرة الفترة الأخيرة.

وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن زمن الرحلة بسبب هذا المحور سيقل من 35 دقيقة ستأخذ7 دقائق فقط، وهذا من شانه أن يوفر الكثير من الوقت، خلاف وفر مباشر في جيب المواطن، وتخفيض التلوث وتحسين صحة المواطن بصورة عام 

وتابع أن القاهرة مرت بمرحلة كبيرة جدًا من الدراسات، وإنشاء المحاور لا يحدث بصورة عشوائية أو مفاجئة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير العاصمة بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية 

ويحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، التي تساهم في راحة المواطنين وجلب الاستثمارات، كافتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، وكوبري تقاطع الطريق الدائري مع محور شبرا بنها.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

وانتهى العمل بمجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، يعمل المشروع وحداته الانتاجية بطاقة تصل إلي 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيره، ويعد المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري، ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية. 


كما افتتح الرئيس، مشروع مصفاة مسطرد، بمحافظة القليوبية شرق القاهرة، وتُعد مصفاة مسطرد أكبر مصفاة لتكرير البترول في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور

وضمن الافتتاح مشروع كوبري تقاطع الطريق الدائرى مع محور شبرا بنها، عبر الفيديو كونفرانس.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد من المشروعات المعطلة بخروجها عن الخدمة نتيجة عدم الاستقرار، متابعًا: "مشاريع كتير تعرضت لخسائر كبيرة.. واتخصمت من الناتج المحلى من الدولة.. وبقت أصحابها فى مديونية.. ونحاول نحل المسألة دي.. وفرنا 100 مليار جنيه.. من أجل تعويض أصحاب المشروعات". 

واستكمل: "بقول لكل المصريين والإعلاميين والمثقفين والبرلمان الحالي والبرلمان القادم.. ومجلس الشيوخ.. كل حاجة مبنية على الاستقرار والأمن.. هيجبلك المستثمرين.. البلد دي مستقرة ونقدر نحط فيها مشاريع.. ولو مفيش استقرار منقدرشي".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مجمع مسطرد الذي سوف يتم افتتاحه اليوم، بدأ العمل فيه وتوقف نتيجة أحداث عام 2011، قائلا: " مجمع زي كده هتعرفوا حجم الفوائد التي تعود على مصر في مجال البترول، وتوقف لما يقرب من 10 سنيين نتيجة عدم الاستقرار".

ويسعى الرئيس لتحقيق راحة المواطنين، حيث يقول أنشأنا العديد من المحاور والكباري في منطقة شرق القاهرة لتيسير حركة المواطنين.

وأضاف السيسي، "بنتكلم على 22 كوبري في 6 أشهر 400 كم داخل كتلة سكانية صعبة، كل ما ننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجرر الفجر

أخبار تهمك

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

سيميوني يتحدث عن الظهور المميز لسواريز أمام غرناطة

منذ حوالي 8 ساعات

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 10 ساعة

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

09:31 م

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

03:26 ص

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى