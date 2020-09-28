6 أرقام عن الأوليمبي والمنصورة قبل موقعة القسم الثاني

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يلتقي فريق الأوليمبي، بنظيره المنصورة في الثالثة من عصر، اليوم الاثنين على ملعب "عز الدين يعقوب" معقل نادي الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر، للمجموعة الثالثة (مجموعة بحرى) بالقسم الثاني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" احصائيات وأرقام الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي ..

1-حصاد وأرقام الأوليمبي

يحتل الأوليمبي بقيادة محمد كيتا المركز التاسع، قبل 4 جولات، من ختام الدور الثاني، برصيد 22 نقطة ، جمعهم من الفوز في 6 مباريات، منهم 4 انتصارات على ملعبه، وفوزين خارج ملعبه، وتعادل في4 مباريات منهم 3 مباريات، خارج ملعبه، ومباراة واحدة على ملعبه، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات منهم 5 مباريات خارج ملعبه، مقابل 3 مباريات على ملعبه.

سجل الفريق السكندري، 17 هدف بواقع 9 هدف، على ملعبه، ومقابل 8 هدف خارجه واستقبل 15 أهداف، منهم 5 أهداف بملعبه، و 10 خارجه.

ويبقى لفريق الأوليمبي 3 مباريات، حيث يستضيف أبو قير، ثم يخرج للقاء البلدية، ويختتم الموسم بمواجهة، غزل المحلة على ملعب الأوليمبي.

2-هدافي فريق الأوليمبى

- محمد ابراهيم كرسيبو 4 أهداف
- عبد الله الرويني هدفين
- نادى حسن هدفين
- علاء عبد العظيم هدفين
- إسلام جمال هدفين
- محمد أسامة حناكشه هدف
- محمد العديسى هدف
- أحمد صالح هدف
- مروان شاهين هدف
- هادي أنور هدف

3-حصاد وأرقام المنصورة

يحتل فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد المركز الرابع، قبل 4 جولات من ختام الدور الثاني، برصيد 30 نقطة ، جمعهم من الفوز في 8 مباريات، منهم 5 انتصارات على ملعبه، و3 انتصارات بالخارج، وتعادل في 6 مباريات منهم 3 بالداخل، ومثلهم بالخارج وتلقى الهزيمة في 4 مباريات منهم مباراتين على ملعبه.

سجل لاعبي البرتقالي، 20 هدف بواقع 11 هدف على ملعبه، و9 هدف خارج ملعبه، واستقبل المنصورة في مرماه 16 أهداف، منهم 8 أهداف في ملعبه.

ويبقى لفريق المنصورة 3 مباريات، حيث يستضيف دمنهور، ثم يخرج لملاقاة أبو قير، ويختتم الموسم خارج ملعبه، بمواجهة الرجاء.

4-هدافي فريق المنصورة

- أحمد رجب هريسه 9 أهداف
- محمد جمال الدقى هدفين
- محمد نجاتي هدفين
- أحمد عبد العال هدف
- إبراهيم أسامة هدف
- محمود توكل هدف
- عبد السميع إبراهيم هدف
- محروس بامبو هدف
- عصام نصار هدف
- محمد رضا هدف

5- نتيجة الجولة السابقة

حقق فريق الأوليمبي فوزاً كبيراً على فريق بيلا بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها محمد كرسيبو هدفين ومروان شاهين من ضربة جزاء وهادي أنور بينما تلقى فريق المنصورة الهزيمة على ملعبه من فاركو بهدفين نظيفين.

6- نتيجة الدور الأول

فاز فريق الأوليمبي بهدف علاء عبد العظيم من ضربة جزاء.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 35 نقطة
2- فاركو 35 نقطة
3- دمنهور 33 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 29 نقطة
6- دكرنس 29 نقطة
7- الرجاء 26 نقطة
8- البلدية 25 نقطة
9- الأوليمبي 22 نقطة
10- الحمام 20 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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