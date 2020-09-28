زينة مكة تفاجئ جمهورها بأول صورة من حفل زفافها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


شاركت الفنانة اللبنانية ​زينة مكي​ جمهورها بصورة عفوية لها مع زوجها نبيل خوري من حفل زفافهما، وسحرت محبيها بفستان الزفاف عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت إطلالة زينة بالفستان الأبيض مميزة، وقد تلقّت عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين وزملائها الممثلين، من بينهم ريتا حايك، نيقولا معوض، جيري غزال، جيسي عبدو، سارة أبي كنعان، وسام صباغ، وغيرهم الكثير.

وكانت أعلنت زينة مكي عن زواجها مؤخرا من الفنان اللبناني نبيل خوري، وذلك بطريقة مميزة ولافتة، اذ فاجأت الجمهور ونشرت الإعلان الدعائي لأغنية بعنوان "قبل بوقت" كلمات و ألحان نبيل خوري وإخراج زينة مكي التي شاركت في التمثيل بالكليب، واعلنت زواجها، ومن ثم نشرت كليب الأغنية.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى بين إنتر ميلان وتشيلسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

درب "صلاح" وله تجربة وحيدة خارج إيطاليا.. 8 معلومات لا تعرفها عن "سباليتي" مدرب الأهلي المُحتمل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني يتحدث عن الظهور المميز لسواريز أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

مفاجأة بشأن كواليس أزمة طارق يحيى وبن شرقي

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 5 ساعات

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

12:28 ص

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:02 ص

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى