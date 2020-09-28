طبيب يحاول اغتصاب مريضة في المنيا.. وقرار عاجل من المحكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح بني مزار، شمال محافظة المنيا، حبس طبيب الحميات المتحرش بمريضة 15 يوما مجددًا على ذمة القضية.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها تفيد تعرضها للتحرش ومحاولة اغتصاب على يد طبيب حميات يدعى (ع. ف) أثناء توقيعه الكشف عليها، وفوجئت به بالاقتراب منها والتحرش بها محاولا اغتصابها إلا أنها صرخت وطلبت الاستغاثة وتمكنت من إنقاذ نفسها وذهبت إلى مركز شرطة بني مزار وحررت محضر ضد الطبيب المتحرش.



