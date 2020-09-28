محافظ المنيا: وصلنا لـ99 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء (فيديو)

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن نسبة التصالح في المحافظة تجاوزت الـ 99 ألف طلب من جمالي 153 ألف مخالفة، أي أن نسبة التصالح وصلت لـ 5% من قيمة المخالفات.





وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن المحافظة قامت بخفض قيمة التصالح مرتين في أطار مراعاة البعد الاجتماعي، وتم تحديد قيمة التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيه للمتر، لافتَا إلى أن قيمة خفض أسعار التصالح تجاوزت أكثر من 50%.





وعن قيام رئيس مدينة سمالوط باستخدام العنف في التعامل مع الباعة الجائلين، قال محافظ المنيا: "هذه الواقعة تعود لشهر يونيه الماضي أثناء ذروة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التعليمات كانت تتلخص بمنع الاسواق العشوائية حفاظًا على صحة المواطنين فتوجه رئيس المدينة بقوة، وطلب من الباعة بفض السوق لمدى طويلة، فلم يمتثلوا، فقام بفض السوق، وتم احالة هذه القضية للنيابة الإدارية".





وفي الفترة الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.



