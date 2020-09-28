العثور على جثة غريق في المنيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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عثر أهالي قرية الروضة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، على جثة غريق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها بإحدى الترع الفرعية لترعة الإبراهيمية، وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف إلى مستشفي ملوي العام.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، يفيد بعثور أهالي قرية أم تسعة التابعة لمركز ملوي على جثة وجدت طافية بأحد فروع ترعة الإبراهيمية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة مجهولة الهوية ويبذل رجال البحث الجنائي جهودهم للكشف عن هوية الجثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات حيث قررت نيابة مركز ملوي، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا سرعة تحريات المباحث، إيداع الجثة بمشرحة مستشفي ملوي العام، تحت تصرف النيابة.

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