العثور على جثة غريق في المنيا

عثر أهالي قرية الروضة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، على جثة غريق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها بإحدى الترع الفرعية لترعة الإبراهيمية، وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف إلى مستشفي ملوي العام.





وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، يفيد بعثور أهالي قرية أم تسعة التابعة لمركز ملوي على جثة وجدت طافية بأحد فروع ترعة الإبراهيمية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة مجهولة الهوية ويبذل رجال البحث الجنائي جهودهم للكشف عن هوية الجثة.



