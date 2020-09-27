باريس سان جيرمان يعبر عقبة ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
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حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على حساب نظيره ستاد ريمس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد لوريان بعض اتزانه بعد ثلاث هزائم متتالية وتعادل 1 / 1 مع ليون كما حرم مونبلييه مضيفه ديجون من تحقيق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم وانتزع تعادلا غاليا 2 / 2 معه اليوم بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز موناكو على ستراسبورج 3 / 2 وآنجيه على ستاد بريست بنفس النتيجة وتعادل نيم أولمبيك مع لنس 1 / 1 وبوردو مع نيس سلبيا.

وأكد سان جيرمان عمليا أنه تخلص من كبوة البداية التي شهدت هزيمته في أول مباراتين برحلة الدفاع عن لقب البطولة وحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى تسع نقاط تقدم بها للمركز السابع.

وتجمد رصيد ستاد ريمس عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفي المباراة في الدقيقتين التاسعة و62 ليقود سان جيرمان للفوز الثمين.

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