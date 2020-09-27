"الشمري" رئيسًا لنادي الصم بالمنطقة الشرقية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:32 م
الشمري
الشمري
الفجر السعودي
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نصبت الجمعية العمومية لنادي الصم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن صعب الشمري رئيساً للنادي للسنوات الأربع المقبلة، بعد فوزه عبر صناديق الانتخابات أمام قائمة المرشح عادل الأحمد بـ 65 صوتاً مقابل 13 .

 

وشملت قائمة الدكتور ناصر عضوية كل من : عائشة الشهراني، محمد النهدي، باسل الشباعاء، لولوة الصقير، راجح السهيمي" على أن يتم توزيع المناصب الإدارية في أول اجتماع يترأسه الشمري بحضور الأعضاء .

 

يذكر أن الدكتور ناصر الشمري شغل العديد من المناصب الإدارية، آخرها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد و نائباً لرئيس مجلس اللجنة التنظيمية لكرة اليد.

 

والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة اليد، هو الجهة الراعية لرياضة كرة اليد في المملكة العربية السعودية، ويرأسه خالد عبد الله الرشيد، وتشرف عليه وزارة الرياضة.

 

تأسس الاتحاد السعودي عام 1975، وحقق الكثير من الانجازات على المستوى المحلي والدولي، فقد وصلت المنتخب السعودي لكرة اليد لكأس العالم في 9 أعوام.

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