فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:34 م
فايلر
فايلر
علي خلاف
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حدد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، شروطه للموافقة على تجديد عقده مع الفريق لمدة شهر من أجل قيادة الأحمر حتي نهاية البطولة الأفريقية.


شروط فايلر لتجديد عقده مع الأهلي لمدة شهر 
واشترط المدرب السويسري رنيه فايلر الحصول علي راتب الشهر الجديد مُقدم بالإضافة لتقاضي مكافأة الدوري، علي أن يوقع العقد حال موافقته في سويسرا مع محاميه الخاص وفي حضور مونتيري محامي الأهلي السويسري.


من جانبه قررت إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد تجديد فايلر لمدة موسم حيث سيرحل المدرب السويسري يوم 1 أكتوبر رسميا خلال المدة القانونية لفسخ العقد.

وفي سياق متصل يحاول مسؤولو النادي الأهلي الإبقاء على المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، لمدة شهر واحد بحيث يقود الفريق حتي نهاية البطولة الأفريقية، علي أن يرحل بعدها مباشرة.


الجدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي قد أعلنت تحديد موقف السويسري فايلر النهائي يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل سواء بإعلان الفسخ رسميا، أو الإعلان عن تجديد العقد لمدة شهر واحد علي أن يرحل فايلر بعدها مباشرة.

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