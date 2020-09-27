فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:34 م
علي خلاف
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حدد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، شروطه للموافقة على تجديد عقده مع الفريق لمدة شهر من أجل قيادة الأحمر حتي نهاية البطولة الأفريقية.
شروط فايلر لتجديد عقده مع الأهلي لمدة شهر
واشترط المدرب السويسري رنيه فايلر الحصول علي راتب الشهر الجديد مُقدم بالإضافة لتقاضي مكافأة الدوري، علي أن يوقع العقد حال موافقته في سويسرا مع محاميه الخاص وفي حضور مونتيري محامي الأهلي السويسري.
من جانبه قررت إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد تجديد فايلر لمدة موسم حيث سيرحل المدرب السويسري يوم 1 أكتوبر رسميا خلال المدة القانونية لفسخ العقد.
وفي سياق متصل يحاول مسؤولو النادي الأهلي الإبقاء على المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، لمدة شهر واحد بحيث يقود الفريق حتي نهاية البطولة الأفريقية، علي أن يرحل بعدها مباشرة.
الجدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي قد أعلنت تحديد موقف السويسري فايلر النهائي يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل سواء بإعلان الفسخ رسميا، أو الإعلان عن تجديد العقد لمدة شهر واحد علي أن يرحل فايلر بعدها مباشرة.