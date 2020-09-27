برشلونة يواصل رفض العروض المغرية للتخلي عن فاتي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة تواصل رفضها التخلي عن نجم افريق الإسباني الشاب أنسو فاتي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة النادي الكتالوني رفضت عرضًا تبلغ قيمته 125 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليون يورو كمكافآت.


ورفضت الصحيفة الإسبانية الكشف عن هوية النادي الذي قدم هذا العرض من أجل التعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 17 عامًا علمًا بأن مانشستر يونايتد من أبرز المهتمين بالتعاقد معه.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان قد أعلن عن تصعيد فاتي للفريق الأول وبالتالي زيادة شرطه الجزائي إلى 400 مليون يورو بدلاً من 170 مليون يورو.

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