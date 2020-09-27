أستاذ جامعي: منحة العمالة غير المنتظمة تُنشط الاقتصاد

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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن العمالة غير المنتظمة هي الفئات الأولى بالرعاية في الدولة المصرية؛ خاصة وأن الدعم النقدي الموجه بشكل مباشر للمواطنين أو الفئات التي تحتاج هذا الدعم النقدي يصل إلى ما يقارب مليون و1600 مواطن من العمالة غير المنتظمة.



وأضاف "العمدة"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن العمالة غير المنتظمة تضررت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، مشيرًا إلى أن هذا الضرر مستمر حتى الآن، وبالتالي كانت توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الوضوح بأن يتم دعمهم بشكل مباشر.



وأثنى أستاذ الاقتصاد على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح العمالة غير المنتظمة منحة الـ500 جنيه لأخر العام، موضحًا أن ذلك الأمر واجب وطني ويجب على الدولة مساعدة هذه الفئة من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا العمل له انعكاس على الاقتصاد لأن هذا الدخل يتم إنفاقه كاملًا على السلع المصرية ويعمل على تنشيط ورواج للعجلة الاقتصادية إلى حد ما.



هذا وووجه "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، باستكمال صرف إعانة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، معلقا: "الناس ظروفها صعبة.. نكمل ولو في طلبات جديدة نشوفها"، لافتا إلى أن القطاع السياحي لم يتعافى بشكل كامل.





ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.



- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.

- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.

- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.