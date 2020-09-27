أستاذ جامعي: منحة العمالة غير المنتظمة تُنشط الاقتصاد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:23 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن العمالة غير المنتظمة هي الفئات الأولى بالرعاية في الدولة المصرية؛ خاصة وأن الدعم النقدي الموجه بشكل مباشر للمواطنين أو الفئات التي تحتاج هذا الدعم النقدي يصل إلى ما يقارب مليون و1600 مواطن من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف "العمدة"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن العمالة غير المنتظمة تضررت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، مشيرًا إلى أن هذا الضرر مستمر حتى الآن، وبالتالي كانت توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الوضوح بأن يتم دعمهم بشكل مباشر.

وأثنى أستاذ الاقتصاد على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح العمالة غير المنتظمة منحة الـ500 جنيه لأخر العام، موضحًا أن ذلك الأمر واجب وطني ويجب على الدولة مساعدة هذه الفئة من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا العمل له انعكاس على الاقتصاد لأن هذا الدخل يتم إنفاقه كاملًا على السلع المصرية ويعمل على تنشيط ورواج للعجلة الاقتصادية إلى حد ما.

هذا وووجه "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، باستكمال صرف إعانة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، معلقا: "الناس ظروفها صعبة.. نكمل ولو في طلبات جديدة نشوفها"، لافتا إلى أن القطاع السياحي لم يتعافى بشكل كامل.


ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:
- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

أخبار تهمك

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ أقل من نصف ساعة

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ ساعة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 10 ساعة

تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة و نصف

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى