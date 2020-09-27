أديب عن أهمية "مجمع مسطرد": "ده فيل بزلومة"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض يتساءل كيف يمكن أن يستفاد المواطن من افتتاح مجمع مسطرد، مضيفا: "المصريين عاشوا لسنوات طويلة على مشهد أن الرئيس يعطي العمال منحة في كل عيد عمال"، موضحا أن المواطن يبحث فقط عن الدخل الذي سيعود عليه.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مشروع مجمع مسطرد صرح صناعي ضخم، معلقا: "ده فيل بزلومة.. وفي ناس بتقول كانوا عايزين يفتحوا أي مشروع.. عايزين شوية عقل"، مؤكدا أنه مشروع عظيم وفر الكثير من فرص العمل.

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