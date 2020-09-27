أول تعليق من عارفة عبد الرسول عقب الهجوم عليها بسبب المايوه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ردت الفنانة عارفة عبد الرسول، على الهجوم الحادث ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاركتها صورة بالمايوه، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.

وقالت "عبد الرسول" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن"، معللة ما حدث "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الإجازة وما روحتش البحر".

وتابعت: "مش زعلانة ولا الموضوع أثر فيَّ ولكن استغربت وقلت إيه، الصورة عادية لأني إسكندرانية وطول عمري بنزل البحر بالمايوه، المايوه بالشورت ومش بيكيني".

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