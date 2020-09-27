كندة علوش تعرب عن سعادتها بردود أفعال الجمهور بعد عرض أولى حلقات "ضي القمر"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها بردود فعل الجمهور بعد عرض أولي حلقات حكاية "ضي القمر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".


حيث شاركت كندة صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات وكتبت : سعيدة جداً بردود الفعل علي الحلقة الجديدة من حكاية "ضي القمر " وبتمني تتابعوا الحلقة الثانية واسمع أرائكم.

وتابعت : تعرض الحلقة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة علي dmc وبإمكانكم متابعة كل الحلقات علي watchit.

وهنأتها الفنانة حنان مطاوع وكتبت : مبروك يا حبيبتي عقبال كل الحلقات .

ويذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني.

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