ليستر سيتي يقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أثبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي أنه قادم بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة في البريميرليج للموسم الجاري وذلك بعد أن سحق فريق نادي مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم الأحد.

وتمكن الإنجليزي جيمي فاردي من قياده فريقه لتحقيق الفوز بعدما أحرز ثلاثة أهداف إثنين منها عن طريق ركلتي جزاء فيما أحرز جيمس ماديسون ويوري تيلميانز من ركلة جزاء أخرى الهدفين الآخرين.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن هذه المرة تعتبر الأولى التي يسجل فيها ليستر سيتي الفوز في أول ثلاثة لقاءات في الدوري الإنجليزي بمختلف مسمياته.

وأضافت الشبكة إلى أن ليستر سيتي بات أول فريق في البريميرليج ينجح في تسجيل ثلاثة ركلات جزاء في مباراة واحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليستر سيتي فاردي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 13 دقيقة

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ليستر سيتي يسجل رقما سلبيا في البريميرليج

ليفربول ضد ليستر سيتي | فوز "حزين" للريدز في الدوري الإنجليزي بعد إصابة محمد صلاح

ليستر سيتي يُهين ساوثهامتون بتسعة أهداف في ليلة زرقاء بالدوري الإنجليزي

شاهد أهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي 9 / 0 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ليستر سيتي يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 21 عامًا في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليستر سيتي.. 3 أسلحة تدعم الثعالب قبل مواجهة الريدز

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

06:28 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

05:30 م

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى