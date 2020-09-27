جوهرة ترقص مع حسن شاكوش على أنغام أغنية جديدة له

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شاركت الراقصة جوهرة، فيديو جمعها بحسن شاكوش وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت جوهرة تعليقا على الفيديو والذي ظهرت فيه وهي ترقص على أغينة "بسكوتاية مقرمشة"، لحسن شاكوش قائله:

بسكوتايه مقرمشه

اغنيه جديده

حسن شاكوش

حماده مجدي ".



وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "يا بختك يا شاكوش"،"مش مهم مين اللي معاكي دول أنا بحبك يا جوجو".



يذكر أن آخر أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية "لغبطيطا" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، وذلك بمشاركة عمر كمال وهي من توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وتصميم عبدالله باندا.