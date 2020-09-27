جوهرة ترقص مع حسن شاكوش على أنغام أغنية جديدة له

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الراقصة جوهرة، فيديو جمعها بحسن شاكوش وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت جوهرة تعليقا على الفيديو والذي ظهرت فيه وهي ترقص على أغينة "بسكوتاية مقرمشة"، لحسن شاكوش قائله:
بسكوتايه مقرمشه
اغنيه جديده
حسن شاكوش
حماده مجدي ".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "يا بختك يا شاكوش"،"مش مهم مين اللي معاكي دول أنا بحبك يا جوجو".

يذكر أن آخر أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية "لغبطيطا" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، وذلك بمشاركة عمر كمال وهي من توزيع إسلام ساسو، كلمات إسلام المصري، وتصميم عبدالله باندا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسن شاكوش جوهرة الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 8 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

منذ ساعة و 19 دقيقة

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تشيلسي يسعى لحسم آخر صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 17 دقيقة

رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عمر كمال وحسن شاكوش يروجان لأغنية "هنعمل لغبطيطا"

اليوم.. طرح "لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش

عمر كمال وحسن شاكوش ضيفا التلفزيون التونسي

عمر كمال وحسن شاكوش يحتفلان بنجاح "هنعمل لغبطيطا"

"هنعمل لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش تتصدر تريند اليوتيوب

" هنعمل لغبطيطا" لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطى حاجز الـ5 مليون مشاهدة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

06:28 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

12:17 م

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

05:30 م

بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى