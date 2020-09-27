الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:59 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي خلاف
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رفض مسؤولو النادي الأهلي، فكرة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة بعد نهاية عقده منعا لانتقاله لصفوف الغريم التقليدي الزمالك.


الأهلي يرفض التخلي عن صالح جمعة
كشفت مصادر مطلعة أن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، بات على رأس الأسماء المهددة بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.


وأوضحت المصادر أنه رغم عدم حاجة النادي الأهلي لخدمات صالح جمعة، إلا أن لجنة التخطيط ترفض فكرة الاستغناء النهائي عن صالح جمعة بسبب دخول نادي الزمالك في مفاوضات لضمه.


وتدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، البحث عن عروض لإعارة صالح جمعة أو بيعه لأي نادي مع وضع بند في عقده يمنع انتقاله إلى الغريم التقليدي.


وخرج صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من حسابات المدرب السويسري رنيه فايلر، المدير الفني للأهلي منذ بداية الموسم الكروي، حيث شارك اللاعب كبديلا في مباراة وحيدة فقط أمام المصري واستبعده المدرب مجددًا بسبب زيادة وزنه.

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