طرح مهرجان "حتة قمراية" لعمر كمال وأورتيجا

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طرح مؤدي المهرجانات عمر كمال، مهرجان جديد له يسمى "حتة قمراية..قمر 14" وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مهرجان "حتة قمراية" غناء عمر كمال، وأورتيجا، وتوزيع شيندي، وخليل، وسوشيال ميديا مؤمن منير.



يذكر أن عمر كمال، تعرض لأزمات في الفترات القليلة الماضية، حيث أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قد اتخذ قرار بشط عمر كمال من النقابة نهائيا، وذلك عقب إحيائه حفل بتونس مع حسن شاكوش بحضور جماهيري كبير، وذلك بالرغم من رفض النقابة.