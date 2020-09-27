رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال
أكد رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا،
أن هناك البعض يتعمد انتقاده بعيدا عن المباريات، مشيرًا إلى أن قدم مباريات جيدة
أمام الاهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري مؤخرًا.
وقال عبدالعال في تصريحات عبر برنامج ملعب
الصقر المذاع على راديو مصر: "لم أكن أجلس في الاستوديوهات "اتنطط مثل
الأراجوزات"، عملت لمدة عشرين عاما في الدرجة الثانية، ومن يعمل فيه يكون مدرب
مخضرم".
وتابع: "لاعبي الأهلي قيمتهم المالية
كبيرة، ولديهم الحلول الفنية، ومحمد الشناوي أسد في حراسة المرمى، لديهم إمكانيات
كبيرة، الأهلي يضم إمكانيات مالية وفنية ومحترفين كبار مثل معلول وبادجي وأجايي،
ولكن نعذرهم بسبب الإجهاد، في ظل ضغط المباريات".
واستطرد: "بنشرقي عندما شارك مع الزمالك
أمام طنطا قام بتغيير تكتيك الفريق تماما، ونفس الأمر مع نزول أفشة الأهلي، الثنائي
شارك بشكل جيد، ويجب إراحة اللاعبين الكبار في الفريقين من أجل نصف نهائي دوري أبطال
إفريقيا، وهي مهمة قومية، الأحمر حسم الدوري، والأبيض سيحصل على المركز الثاني".
وواصل: "يجب الآن الاهتمام بتجهيز
اللاعبين في الأهلي والزمالك لمواجهتي الوداد والرجاء، انصح القطبين بضرورة إراحة
الهيكل الأساسي لهم في المواجهات المحلية القادمة".
وأتم: "حاولت إبطال جبهة معلول بكافة
الطرق، البعض لا ينتقدني بشكل فني، ولا يريدون إعطاء النادي حقه في المباراتين، رغم
أن اللاعبين قدموا مباريات جيدة".