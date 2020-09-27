هوفنهايم يفسد أفراح بايرن ميونخ الأوروبية برباعية مفاجئة

تمكن هوفنهايم من تحقيق فوز كبير على بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.





وبهذه النتيجة ،تجمد رصيد بايرن، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند ثلاث نقاط، في حين ارتفع رصيد هوفنهايم إلى ست نقاط، عقب تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة هذا الموسم، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.





ودفع هانزي فليك مدرب بايرن ثمن إراحته عدد من نجوم الفريق، الذين فضل عدم الدفع بهم في القائمة الأساسية وأبقاهم على مقاعد البدلاء مثل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الفرنسي كينجسلي كومان وليون جوريتسكا ولوكاس هيرنانديز.





وفشلت محاولات فليك في إعادة بايرن للمباراة مرة أخرى، رغم دفعه بليفاندوفسكي وجوريتسكا وكومان في الشوط الثاني، ليتلقى بطل الدوري الألماني في المواسم الثمانية الأخيرة صفعة قوية من هوفنهايم، الذي سبق أن خسر صفر / 6 أمام بايرن في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بالبطولة الموسم الماضي على ملعب (راين نيكار أرينا)، الذي استضاف لقاء اليوم.





وتقدم هوفنهايم عن طريق البوسني أرمين بيساكسيتش في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله مؤنس دبور الهدف الثاني في الدقيقة 24.





وأشعل جوشوا كيميخ المباراة من جديد، بإحرازه هدفا لمصلحة بايرن في الدقيقة 36، لكن الكرواتي أندريج كراماريتش أحرز الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 77.





وعاد كراماريتش لهز الشباك من جديد، بإحرازه الهدف الرابع لهوفنهايم وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.





كان بايرن قد توج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه 2 / 1 على أشبيلية الإسباني بعد الوقت الإضافي في المباراة التي جرت بينهما بالعاصمة المجرية بودابست، ليحصل الفريق الألماني على رابع ألقابه في عام 2020، بعدما سبق أن له أن توج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.







