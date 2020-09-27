نيللي كريم ضيفة برنامج "قعدة رجالة" في هذا الموعد

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روجت النجمة نيللى كريم، ل حلقتها في الموسم الثالث من "قعدة رجالة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث قامت "كريم" بنشر بروموا الموسم الجديد، وعلقت عليها قائلة:" الموسم الثالث من برنامج قاعدة رجالة، انتظرونا ابتداءا من يوم السبت المقبل 3 أكتوبر على osn".



ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.