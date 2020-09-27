جوميز يُبدي تعجبه من إستبعاد الهلال من أبطال آسيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعجب الفرنسي بافيتمبي جوميز لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من قرار الإتحاد الآسيوي بإستبعاد فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " يوماً نبكي ويوماً نفرح لكن في هذه الحالة الإستثنائية ليس لدينا ما يمكن أن نخجل منه".

وأضاف" فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هو الوحيد الذي إستطاع أن يوقف رحلتنا الرائعة لذلك نحن نشعر بالظلم الكبير ونغادر لكننا سوف نعود أقوى".

يُذكر ان الهلال السعودي قد تم إستبعاده من دوري أبطال آسيا بعد أن فشل في تقديم قائمة 13 لاعباً لخوض مباراة شباب أهلي دبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.


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