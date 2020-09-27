برشلونة ينتقم من بايرن ميونخ

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من توجيه ضربة موجعة لفريق نادي بايرن ميونخ الألماني وذلك بعد الحصول على توقيع الظهير الأيمن سيرجينو ديست لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة " دي تيليجراف " الهولندية أن إذاعة راك الكتالونية قد أكدت يوم أمس السبت أن اللاعب سوف يسافر لإسبانية صباح يوم غداً من أجل الكشف الطبي وتوقيع العقود الرسمية.

وسيكون ديست الصفقة الأولى التي يحصل عليها الفريق وذلك تحت قيادة رونالد كومان الذي تولى تدريب البلوجرانا خلفاً للمدير الفني المقال كيكي سيتين والذي رحل عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يكون برشلونة قد وجه ضربة قوية لفريق نادي بايرن ميونخ الألماني والذي كان يريد الحصول على خدمات اللاعب من أجل دعم الجبهة اليمنى بعد رحيل الكانتارا لصفوف ليفربول وعودة كيميتش للعب في وسط الميدان.

لكن كومان طالب إدارة برشلونة بالحصول على خدمات ديست من أجل تعويض رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسترد ديست برشلونة بايرن ميونخ النيل

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ أقل من ساعتين

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

"سيميدو" يعطل صفقة برشلونة

ميسي يرد على كيكي سيتين

بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة

بايرن ميونيخ يتفوق على برشلونة في صفقة "ديست"

مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

بايرن ميونخ يتفوق على برشلونة في ضم ديست

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

04:18 م

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

04:01 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى