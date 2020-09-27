العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:59 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة منذ حوالي 5 ساعات السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية منذ حوالي 4 ساعات كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال منذ ساعتين و 46 دقيقة رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي منذ أقل من ساعتين طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة منذ ساعة الا ربع الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ يوم ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال منذ أقل من ساعة الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو منذ ساعة و 16 دقيقة صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته منذ ساعتين و 17 دقيقة تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية منذ حوالي 4 ساعات موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا منذ 38 دقيقة ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي منذ حوالي 3 ساعات طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي منذ حوالي 7 ساعات الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب منذ حوالي 3 ساعات