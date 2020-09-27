موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:59 م
الزمالك
الزمالك
أحمد عصام
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يلتقي نادي الزمالك مع منافسه فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم 18 اكتوبر المقبل، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الاهلي نظيره الوداد المغربي في دور النصف نهائي الآخر يوم 17 أكتوبر في المغرب بمباراة الذهاب أيضاً.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب طنطا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وستقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق الرجاء في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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