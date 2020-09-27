حبس عاطل ضبط بحوزته قطع حشيش بالوراق

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أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، حبس عاطل،٤ أيام لاتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة الوراق، وضبطه بعدد من قطع الحشيش،وطلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها



وباشرت نيابة الوراق، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة الوراق،حيث اعترف أنه قام بتحويل مسكنه إلى مخزن لإخفاء المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، مشيرا إلى اعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بالمنطقة.





وأضاف المتهم، انه تم ضبطه وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، بالاضافة إلى مبلغ مالي نتيجة اتجاره.



كانت توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين زبائنه بمحيط مسكنه.



بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



ارسال كمية من الحشيش للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزه عاطل بأوسيم



أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل أوسيم، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيس، حيث ضبط بحوزته على كمية كبيرة منه



وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف.



القى أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة بأوسيم، وترويجها على عملائه، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



تلقى مركز شرطة أوسيم، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من مدينة أوسيم، والمناطق المحيطة بها، مسرحًا لمزاولة نشاطه، في ترويج مخدر الحشيش بين عملائه.



وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كيس يحتوي على قطع من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



