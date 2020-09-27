تراجع أسعار خام برنت بنسبة 3% خلال الأسبوع

خسائر أسبوعية لخامات النفط وسط مخاوف متجددة بشأن التوازن في السوق بين العرض والطلب مع احتمال اندلاع موجة ثانية من جائحة كورونا من شأنها أن تتسبب في إجراءات إغلاق جديدة حول العالم.





وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسعار خام برنت بنحو 3% فيما تراجعت أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو 2.% ولكن الأسعار تظل فوق مستويات 40 دولارا للبرميل لكلا الخامين.





وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يتخذ معدل الإصابات اتجاها صعوديا ما يزيد من حدة المخاوف بشان موجة جديدة من إجراءات الإغلاق في وقت يتوقع فيه أن يرتفع المعروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





وفي أجزاء أخرى من العالم، تبلغ الزيادات اليومية للإصابات بالفيروس مستوى قياسيا وتُفرض قيود جديدة ما سيقيد على الأرجح السفر وهو الأمر الذي يمثل ضربة أخرى للطلب على الخام.





شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت في تقريرها الأسبوعي إن عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 261 حفارا.





وفي الآونة الأخيرة أيضا زادت ليبيا إنتاجها فيما تشير بيانات تتبع السفن التابعة لريفنتيف إلى ارتفاع مطرد في حجم الصادرات الإيرانية ما من شأنه أن يضيف المزيد إلى معروض النفط في سوق متخمة بالأساس.



