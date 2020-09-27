تراجع أسعار خام برنت بنسبة 3% خلال الأسبوع

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
خسائر أسبوعية لخامات النفط وسط مخاوف متجددة بشأن التوازن في السوق بين العرض والطلب مع احتمال اندلاع موجة ثانية من جائحة كورونا من شأنها أن تتسبب في إجراءات إغلاق جديدة حول العالم.

وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسعار خام برنت بنحو 3% فيما تراجعت أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو 2.%  ولكن الأسعار تظل فوق مستويات 40 دولارا للبرميل لكلا الخامين.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يتخذ معدل الإصابات اتجاها صعوديا ما يزيد من حدة المخاوف بشان موجة جديدة من إجراءات الإغلاق في وقت يتوقع فيه أن يرتفع المعروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي أجزاء أخرى من العالم، تبلغ الزيادات اليومية للإصابات بالفيروس مستوى قياسيا وتُفرض قيود جديدة ما سيقيد على الأرجح السفر وهو الأمر الذي يمثل ضربة أخرى للطلب على الخام.

شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت في تقريرها الأسبوعي إن عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 261 حفارا.

وفي الآونة الأخيرة أيضا زادت ليبيا إنتاجها فيما تشير بيانات تتبع السفن التابعة لريفنتيف إلى ارتفاع مطرد في حجم الصادرات الإيرانية ما من شأنه أن يضيف المزيد إلى معروض النفط في سوق متخمة بالأساس.

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي

منذ ساعة

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ نصف ساعة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

منذ ساعتين

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعة

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

منذ ساعة و نصف

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

02:31 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

01:13 م

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

02:00 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»