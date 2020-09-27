بالأرقام... مرشحو اليسار والمعارضة فى الفردى والقائمة

رغم اختلاف أحزاب اليسار والمعارضة على مشاركتهم فى القائمة الوطنية، إلا أنهم قرروا خوض الانتخابات بشكل أو بآخر، فمنهم من انضم للقائمة وحصل على عدد مقاعد تكاد تكون مرضية له مثل المصرى الديمقراطى الاجتماعى والعدل والإصلاح والتنمية، ومنهم من رفض وقرر أن يخوض الانتخابات بشكل فردى مثل التحالف الشعبى والدستور والكرامة والتجمع، وبعضهم قرر تشكيل قائمة منافسة للقائمة الوطنية مثل قائمة الاختيار التى أسسها حزب المحافظين وتحالف معه أحزاب «الاتحاد وحراس الثورة والعربى الناصرى».







