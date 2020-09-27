وزير البترول: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين بحلول 2023

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في تصريحات للتلفزيون المصري إن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار والتوقف عن استيرادهما بحلول عام 2023 وذلك عبر الاستثمار في مشروعات جديدة لدعم القدرة على زيادة الإنتاج محليا لمختلف المشتقات البترولية.

ويبلغ حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة إنتاج البنزين ما يصل إلى 120 مليار جنيه، أو ما يعادل 7.5 مليار دولار، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي للبنزين ما يصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

هذا وتستورد مصر ما يتراوح من 35% إلى 40% تقريبًا من جملة استهلاكها من المشتقات البترولية من الخارج عبر الوكلاء والمناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للبترول بشكل دورى، بينما تدبر بقية احتياجات السوق المحلية ذاتيًا.

أخبار تهمك

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي

منذ ساعة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

منذ ساعتين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

منذ ساعة و نصف

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

02:31 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

01:13 م

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

02:00 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»