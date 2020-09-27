غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية غدا، الاثنين لقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص خلال يومي 28و29 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن جهود مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، مع صرف العلاج للمرضى بالمجان



وأشار أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة.



وعلى جانب اخر أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجدة، لترتفع حالات الإصابة بالمحافظة منذ 16 أغسطس الماضي وحتى الآن إلى 491 حالة إصابة، بينهم 10 حالات بمستشفي عزل ملوي، و20 حالة بمستشفيات العزل ال 14، و199 حالة عزل منزلي.





كما كشفت الإحصائيات برئاسة الدكتور محمد نادي، مدير المديرية، عن تعافي 168 مصاب، ووفاة 94 آخرين خلال تلك الفترة الزمنية.



وتواصل مديرية الصحة بالمحافظة من خلال مديري الطب الوقائي بالإدارات الصحية، ومديري المستشفيات استقبال الحالات وفحصها وتقديم العلاج لها.

