«MBC» تعوض تأجيل «ذا فويس سينيور» بـ «تحدى العائلات»





بعد الظروف التى مرت بها لبنان الفترة الماضية، تغيرت الكثير من الخطط البرامجية، حيث توقفت البرامج لحين إشعار آخر والبعض بحث عن أفكار أخرى ليسد فراغ البرامج المؤجلة، وهو ما جعل إدارة محطة «إم بى سى»، تلجأ لبعض الفورمات الأجنبية من أجل تغيير خريطتها البرامجبة إثر الأحداث التى شهدتها بيروت. وفى الوقت الذى كان ينتظر فيه البعض عرض أولى حلقات الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب لعمر الستين «ذا فويس سينيور»، الذى تأجل عرضه منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، لجأت شاشة «إم بى سى»، لحل بديل واختارت أحد البرامج الأجنبية الشهيرة التى نجحت على مدار سنوات طويلة بمواسم قوية فى كثير من الدول الأجنبية وقامت بتقديم النسخة العربية منه بعنوان «تحدى العائلات وهو مأخوذ من البرنامج الأجنبى الشهير family fued، ويقدمه الإعلامى داوود الشريان وتدور فكرته حول عائلتين كل منهما أربعة أشخاص فقط ،تدخلان فى مسابقة قوية تتضمن أسئلة حياتية والفائز له مبلغ مادى ضخم من إدارة البرنامج، ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات البرنامج بداية من الشهر القادم بعد الانتهاء من اختيار المتسابقين.







