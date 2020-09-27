«MBC» تعوض تأجيل «ذا فويس سينيور» بـ «تحدى العائلات»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
آمال البنا
Advertisements

بعد الظروف التى مرت بها لبنان الفترة الماضية، تغيرت الكثير من الخطط البرامجية، حيث توقفت البرامج لحين إشعار آخر والبعض بحث عن أفكار أخرى ليسد فراغ البرامج المؤجلة، وهو ما جعل إدارة محطة «إم بى سى»، تلجأ لبعض الفورمات الأجنبية من أجل تغيير خريطتها البرامجبة إثر الأحداث التى شهدتها بيروت. وفى الوقت الذى كان ينتظر فيه البعض عرض أولى حلقات الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب لعمر الستين «ذا فويس سينيور»، الذى تأجل عرضه منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، لجأت شاشة «إم بى سى»، لحل بديل واختارت أحد البرامج الأجنبية الشهيرة التى نجحت على مدار سنوات طويلة بمواسم قوية فى كثير من الدول الأجنبية وقامت بتقديم النسخة العربية منه بعنوان «تحدى العائلات وهو مأخوذ من البرنامج الأجنبى الشهير family fued، ويقدمه الإعلامى داوود الشريان وتدور فكرته حول عائلتين كل منهما أربعة أشخاص فقط ،تدخلان فى مسابقة قوية تتضمن أسئلة حياتية والفائز له مبلغ مادى ضخم من إدارة البرنامج، ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات البرنامج بداية من الشهر القادم بعد الانتهاء من اختيار المتسابقين.


أخبار تهمك

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

منذ أقل من ساعتين

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 3 ساعات

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ 12 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ 43 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

01:13 م

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

02:00 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»