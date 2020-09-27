أفراح بالإسكندرية يوم الجمعة الماضى.. اثنان منها لأبناء كبار بيزنس و«سلم لى على الكورونا»

شهيرة النجار





ورغم أن أهل الإسكندرية المشاهير الذين ذهبوا لفرح ألماظة مازالوا تحت العلاج من كورونا إلا أنهم لا يتوبون عن الذهاب للأفراح، فمثلاً كان الجمعة الماضي 7 أفراح؛ ثلاثة منها بالكينج مريوط واثنان منها أفراح كبيرة جداً جمعت أسماء كبار عائلات المال والبيزنس والملاحة والتصدير والاستيراد والمقاولات، وقول ما تقول من الأسماء التى تخطر ببالك شباب على كبار، وتقول لى الكورونا، «سلم لى على الكورونا ولا ماسك ولا يحزنون» وكان الحديث الأعلى فى الفرحين الكبار عن المقاول السكندري الذي لا يزال يعالج من الكورونا وأصاب زوجته، وهانى مصطفى خف خلاص، ومازن السخاوى وابنته وابن لطفى الأحمر ومين ومين، وهل صاحب السوبر ماركاتات أصيب بالكورونا؟.. لأ ما أظنش.. لأنه بيحضر عادى أفراح وحفلات. مجتمع غريب متناقض!! عفانا وإياكم.



