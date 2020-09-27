أفراح بالإسكندرية يوم الجمعة الماضى.. اثنان منها لأبناء كبار بيزنس و«سلم لى على الكورونا»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
شهيرة النجار
Advertisements
 شهيرة النجار

ورغم أن أهل الإسكندرية المشاهير الذين ذهبوا لفرح ألماظة مازالوا تحت العلاج من كورونا إلا أنهم لا يتوبون عن الذهاب للأفراح، فمثلاً كان الجمعة الماضي 7 أفراح؛ ثلاثة منها بالكينج مريوط واثنان منها أفراح كبيرة جداً جمعت أسماء كبار عائلات المال والبيزنس والملاحة والتصدير والاستيراد والمقاولات، وقول ما تقول من الأسماء التى تخطر ببالك شباب على كبار، وتقول لى الكورونا، «سلم لى على الكورونا ولا ماسك ولا يحزنون» وكان الحديث الأعلى فى الفرحين الكبار عن المقاول السكندري الذي لا يزال يعالج من الكورونا وأصاب زوجته، وهانى مصطفى خف خلاص، ومازن السخاوى وابنته وابن لطفى الأحمر ومين ومين، وهل صاحب السوبر ماركاتات أصيب بالكورونا؟.. لأ ما أظنش.. لأنه بيحضر عادى أفراح وحفلات. مجتمع غريب متناقض!! عفانا وإياكم.

أخبار تهمك

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ربع ساعة

الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 24 دقيقة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يحذر معسكر اللاجئين: ممكن يشتغلوا في مصر ويدمروها

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

11:30 ص

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

09:30 ص

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»