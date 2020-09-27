السيسي: بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نبني بلدنا (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا بشفافية ومصداقية كاملة، معلقا: "مفيش مجال للعبث في هذه الأمور".

وشدد "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، على ضرورة أن ينتبه المواطنين والدولة خوفا من التعرض لموجة ثانية، مضيفا: "يجب أن ننتبه كدولة وكمواطنين للحفاظ على ما حققناه.. كنا نتمنى أن نصل للصفر، وموصلناش".

وأضاف: "لو مأخدناش بالنا هنتعرض لمشكلة كبيرة"، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، متابعا: "هو أنتم مستكترين علينا ربنا ييسترها علينا في كورونا.. الدنيا كلها بتقول ليه مصر كده بيحسدونا حاجة صعبة"، مستطردا: "مصر كده عشان ناسها طيبين ومش بتوع أذى وتدمير، إحنا بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نبني بلدنا فربنا بيساعدنا".

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرأة المصرية في الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تزداد الأعداد.

ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

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