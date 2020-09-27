"حسابات وهمية وفيديوهات مفبركة".. أحدث حيل "الإرهابية" لنشر الأكاذيب

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لا تزال القنوات الداعمة للإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، تستحدثت الحيل لنشر الأكاذيب والشائعات عن الشارع المصري، كتدشين حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض ضد مصر، ونشر أرقام هاتفية لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة.



ويرصد "الفجر"، أحدث حيل جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب من خلال الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات المفبركة عبر صفحاتها وقنواتها الخبيثة.



حسابات وهمية لنشر الأكاذيب

وظفت جماعة الإخوان الإرهابية، الآلاف من شبابها في تدشين حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، لنشر الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب لتنفيذ مخطط الفوضى ضد مصر.



أرقام تليفونية للرسائل المحرضة

واتجهت قنوات الجماعة الإرهابية، لبث المزيد من التقارير المفبركة والكاذبة والتي تعتمد في المقام الأول على مواصلة التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، وقامت القناة بتخصيص أرقام تليفونية لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.



فيديوهات مزيفة

وكشف الإعلام المصري، زيف قنوات الإخوان وبخاصةً قناة الجزيرة، حينما عرضت فضائية إكسترا نيوز، كواليس تصوير فيديو المظاهرة المزيفة، الذي نشرته قنوات الإخوان ومنصاتها الإلكترونية، وأيضا قناة الجزيرة.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قررت إنتاج الفيديو، وتسريبه للمنصات الإعلامية الإخوانية، بهدف كشف أكاذيب الجماعة الإرهابية.



وأوضح الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، حقيقة فيديو مظاهرة نزلة السمان التي تداولتها بكثرة أبواق جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر، بأن الفيديو مجرد "تسجيل سينمائى".



وأوضح صلاح، أنه لا يعنيه اعتذار قناة الجزيرة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لو لم يكن هناك مظاهرات يصنوعها، لأنهم يسعون إلى إسقاط هذه الدولة فقط، هو هدفهم الأول والأخير.



وتابع الإعلامى يوسف الحسينى: "الناس دى بتدعى المهنية والتغطيات الحية، فلو غلطت أطلع قول.. وأنت يا خالد لما بتنزل أي خبر مش قبلها بتتحرى الدقة قبل ما تنشر".



ونشرت قنوات الإخوان التحريضية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لتظاهرات في أماكن مختلفة، حيث كتبت على الفيديو الأول بأنه تم تصويره الهرم بالجيزة، أما الفيديو الثاني تتضمن نفس المشهد أيضًا وزعمت أنه لمظاهرات في المرج.





