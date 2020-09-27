الأسقف العام لكنائس شبرا يترأس قداس عيد الصليب بكنيسة بابا دبلوا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفل صباح اليوم، كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة ب بابا دبلوا، للاقباط الارثوذكس، بعيد ظهور الصليب المقدس

حيث ترأس الصلاة نيافة الحبر الجليل الانبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، وشارك مع نيافته في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وعدد من الشعب القبطي.

فى سياق اخر قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، في المقر البابوي بالقاهرة.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، كذلك نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، في المقر البابوي بالقاهرة أيضًا.
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت بيان سابق لها- عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.

ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.
فى سياق منفصل استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، السفير حاتم السيد السفير الجديد لدولة مصر في هولندا، بمقر البطريركية.

وشارك بالحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية.

هذا، وتخللت الزيارة تبادل الود والاحترام ومباحثة سبل التواصل والتعاون، كما تمنى البطريرك للسفير كامل التوفيق بمهمته الجديدة.

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