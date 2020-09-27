ربيع ياسين يطالب بضم الشباب المستبعدين نهائيًا من مباريات الدوري

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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طالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت  20 سنةً من الأجهزة الفنية لاندية الدوري الممتاز  التعاون مع المنتخب في ضم لاعبي منتخب الشباب اللذين لا يشاركون نهائيًا مع الفريق الأول للمشاركة مع الفريق في معسكر المنتخب لسرعة تجهيزهم لبطولة شمال أفريقيا بتونس من خلال المباريات الودية الدولية والمحلية .

وأضاف المدير الفني انه لا يمانع مطلقا في حالة طلب الأندية ضمهم مرة اخري للمشاركة في المباريات الرسمية بوقت مناسب للطرفين.

يذكر ان منتخب الشباب المصري في معسكر مفتوح حتي نهاية الشهر الجاري علي ان يدخل في معسكر مغلق اعتبارًا من الأسبوع المقبل استعدادا لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

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