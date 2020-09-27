نائب وزير الإسكان يتفقد التشطيبات الأخيرة بمباني بعض كليات جامعة العلمين الأهلية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
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تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، التشطيبات الأخيرة بمبانى بعض الكليات بجامعة العلمين الأهلية، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن،  والمهندس أسامة عبدالغنى، رئيس  جهاز المدينة.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، كما التقى مسئولى المكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ، والشركات المنفذة، وشدد على  الالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل.

وقال المهندس أسامة عبدالغني: يتم تنفيذ جامعة العلمين الأهلية على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

وانتقل المهندس خالد عباس، ومرافقوه، لتفقد المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).




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