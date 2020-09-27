الطالع الفلكي الأحد 27/9/2020..لِعبِة السّتّ!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 17 تُوت قبطى ، 27 أيلول رُومى ، 10 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وأوليلو كمان إن هِيّا إشترتْلَكْ شبشبْ أطيفة مُعتبر بخمسة جنيه عشان يتأطّع على دماغك.(ميمى شكيب من مسرحيّة حسن ومرقص و كوهين-1960)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للعقرب - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج الميزان لبرج العقرب فى التّاسعة و34 دقيقة صباح اليوم ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للقوس فى التاسعة و 51 دقيقة مساء 1 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 23 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 1 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى الأسد. (تنتقل للعذراء 2 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





عطارد يرمز للعمليات العقلية والمهارات المنطقيّة بدخوله إلى العقرب الذى يحكمه المرّيخ برمز ذيل العقرب الذى ينقل سائل من جسد لآخر/العلاقات الزوجيّة فإعمال العقل يرتفع من الزوجة تجاه زوجها بقصد التأكد من حبّه ، مُلاحظة منطقيّة لتصرف صديق لنكشف أنه مُنافق كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة ، فمبدأ بُرج العقرب هى المقولة حَرّصْ ولاتَخَوّنْشْ ، مع مُلاحظة أن إقامة عطارد ستطول بسبب أنه سيكون فى فترة الرجوع (بطء سرعته عن مُعدّلها الطبيعى) فى الفترة من 14 أكتوبر حتى 28 أكتوبر وفيها قد يكون حكمنا على شكوكنا يشوبه التشويش ، لذا علينا تقديم حسن النيّة والتأكد قبل إصدار حكمنا على الآخرين سواءً بالسلب أو الإيجاب.





عطارد يرمز للأسفار القصيرة والتواصل مع الآخرين بقصد التجارة لذا فالصفقات التجارية واردة خصوصاً تلك التى تشمل منتجات الأسماك واللؤلؤ وأيضاً تناول الأدوية السائلة الخاصة بأمراض الكلى والكبد وإزالة سموم التدخين والبلغم ترتفع فعاليتها بنسبة تعافى مُرتفعة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(الزّهرة تنتقل لبرج الأسد - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من السّرطان للأسد فى التّاسعة و 35 دقيقة مساء اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تبقى فيه لتنتقل للعذراء فى السّابعة و 15 دقيقة صباح 23 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى الميزان (ينتقل للعقرب 28 نوفمبر)

(الزّهرة) ----- فى الأسد (تنتقل للعذراء فى 23 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الجدى (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





الزّهرة فى برج الأسد قد تبدو الزّهرة/الأنثى/الزّوجة كملكة النحل وبسبب اللهفة الزائدة للعق العسل فقد تستمتع الزهرة/الزوجة بمُمَارسة لعبة التشويق القديمة شِمّ ولاتدوق على رأى الشّوام وكلّما كانت الزّهرة/الزّوجة مُتمنّعة كلّما زاد تشبّث الزوج بها ولا عيب فى ذلك طالما بالحلال شرط ألا تُظهر الخنوع فتكون على صورة حسن مُصطفى مع زوجته نادية سيف النصر بفيلم أنا الدكتور أوفريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرّجال أو محمود ياسين بفيلم القط أصله أسد،إن كنت فى مرحلة السعى للزواج فالحَذّر من الإختيار الخاطئ فى هذا التوقيت، كلما تمنّعت العروس زاد تشبّثك بها رغم أنها قد لا تكون بالمواصفات التى حلمت بها لكنها رغبتك الجامحة للإمساك بشيئ تشعر أنه بعيد المنال وترغب فى الشعور بلذّة الفوز بالإمساك به ، لكن هذه اللذة قد تكلفك أن تكون صورة عن محمود عبد العزيز بفيلم الصعاليك، إن كانت العلاقة خاطئة بالأساس فعليك تذكر صور لأبطال الأفلام (عمر الشريف بفيلم من أجل إمرأة ، محمود ياسين بفيلم الشيطان إمرأة/عالم وعالمة ، حسين فهمى بفيلم صفقة مع إمرأة) إعمل فى نفسك معروف وابتعد عن مواطن الشبهات ولا تُسلم لِجَامَك للشهوة أوتتخلى عن العقل وإلا كانت النتجية كارثيّة كنماذج أبطال فيلم شهد المَلِكَة والتى عبّرت عن الزهرة فى برج الأسد بشكل سلبى.





إثارة غيرة الزّوجة/الزّهرة خلال تواجدها فى بُرج الأسد ولو من باب تحريك المياه الرّاكدة فكرة غبيّة عواقبها غير محمودة فلا تجرّبها، المنطقة الفاصلة بين بُرجيْن مائى والآخر نارى (الحُوت والحمل ، السرطان والأسد ، العقرب والقوس) تُسمّى غنْدَاتَا ولمدة 72 ساعة وحتى إستقرار الكوكب المُنتقل للبرج النارى تكون فترة تشويش ذهنى ما (قد) يتسبب فى تحدٍ بين الرجال والنساء لأسباب تافهة ، من وجهة نظر إيجابيّة فالوقت مُناسب لتجديد برج الأسد/مكان قوتك عملك أو منزلك بالديكورات الجديدة ، شراء المشغولات الذهبية والتى تكفل تأمين مكانة الأسد المَلَكِيّة من غدر الأيّام الصعبة ، تصميم فساتين ثمينة ، ديكورات فخمة ، أفلام سينمائيّة ضخمة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: كتمان الغيظ لفترة طويلة يُسبب المرض، ضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب، دون داعٍ للصوت العالى ولا للألفاظ الجارحة.





برج الثور: إصلاح الضرر على الجبهة العاطفية يبدو اليوم أسهل من أىّ وقتٍ مضى فسارع ببذل مجهود قليل لتُفاجأ بنتجية مُمتازة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: تسحر العقول وتقلب الكفة لصالحك ليكون خصمك حليفك ، سارع بمدّ جسور المودّة قبل نفاد هذه الطفرة من الجاذبيّة.





برج السّرطان: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الأسد: سمعت عن دراما الحمقى مِمّن سارو وراء شهواتهم حتى غرقو؟ إذاً لاتسمح لنفسك أن تكون واحداً منهم، إبتعد عن الشّبهات، لاتقرصينى يانحلة.





برج العذراء: مُشاكسة الجنس الآخر اليوم لها عواقب غير لطيفة ،إبتعد عن إستفزاز الحبيب/ة بإنتقادات لا لزوم لها.





برج الميزان: اليوم مُناسب للنزول لمستوى أطفالك أو زوجتك الفكرى ومُخاطبة أحلامهم بعيداً عن عالمك الخشن،لا تبخل بمناقشة مع إبتسامة ، وسَخَاء مالى.

برج العقرب: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمُقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تعالى.

برج القوس: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الجدى: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الدّلو: أقرب المُقربين قد لايرغب فى مدّ يد المساعدة لك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الحوت: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً ، هذا يتوقف على النظّارة التى ترتديها ، قم بارتداء النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.