نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
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طالب نجم الزمالك السابق إدارة الأهلي بسرعة التعاقد مع مدرب جديد خلفا للسويسري رينيه فايلر الذي يقترب من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "يجب على الأهلي سرعة التعاقد مع رينيه فايلر حال الاستقرار على رحيله بشكل نهائي وذلك من أجل الاستعداد بشكل قوي للبطولة الإفريقية".

وتابع مجدي: "الأهلي تغير شكله مع فايلر وحصل انسجام بين فايلر واللاعبين ورحيله سيكون مؤثرًا ولكن لو قرروا رحيله فيجب سرعة اتخاذ قرار التعاقد مع بديل".

وعن محمد الشناوي، علق: "محمد الشناوي يمثل نصف قوة النادي الأهلي ويجب إراحته لعدم الإجهاد بعد مباراة الترسانة المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر".



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