السيسي: مبنعملش إجراء إلا في إطار راحة الناس

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ملف إزالة المخالفات، قائلا: "اوعوا تتصورا إننا ممكن نزيل ونسيب الناس"، مشيرا إلى أنه يتم نقل المواطنين للسكن في أماكن تليق بهم.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، إلى أن أي إزالة تتم لتحقيق المصلحة العامة، لا تكون على حساب الناس، مضيفا: "أنا بأكد عشان محدش يشتغل على الناس ويقولهم هتروحوا فين.. أي ساكن في بيت يتم إزالته يتم نقله لمكان آخر، وبنعوضه دي ثوابت".

ولفت إلى أن هناك جهات هدفها تشكيك المواطنين وإثارة خوفهم، مؤكدا أن تحرك الدولة لتطوير منطقة شرق القاهرة لخدمة المواطنيين فقط، حيث أن هناك من 2 إلى 3 مليون سيارة تتحرك يوميا في هذه المنطقة، معلقا: "مبنعملش إجراء إلا في إطار خطة متكاملة للدولة لتحقيق راحة الناس".

ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

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