صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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طلب مصطفى مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مسؤولي القلعة البيضاء،  الرحيل عن صفوف الفريق، مع بداية الموسم الجديد للاحتراف الخارجي.

ويضغط مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للرحيل وخوض تجربة الاحتراف في ظل وجود أكثر من عرض لضمه على سبيل الإعارة.

ويرفض مجلس إدارة نادي الزمالك رحيل اللاعب مهما كانت العروض، لحاجة الفريق إلى خدماته الفترة المقبلة.

وكان مسؤولو الزمالك قد رفضوا عرضًا من نادي فناربخشة التركي للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق، مقابل 2.5 مليون يورو بالإضافة لـ5% من إعادة بيعه مستقبلاً.

وفي سياق متصل تلقى مصطفى محمد، مؤخرا عرضًا من من نادي فناربخشة أحد أندية الدوري التركي، للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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