السيسي: أنفقنا 380 مليار جنيه على القاهرة خلال 7 سنوات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة لحل مشكلات مستمرة منذ سنوات، ولم يتصدى أحد لعلاجها، منوها بأنه تم انفاق نحو 380 مليار جنيه خلال 7 سنوات.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، "لو في خلال السبع سنوات لم نكن في حاجة لإنفاق هذا المبلغ داخل العاصمة.. كان سيتم توجيهه لمناطق أخرى لاستقرار وضع القاهرة"، منوها بأنه حدث نوع من النمو غير مسيطر عليه.

وتابع أن أجهزتنا والمسئولين عن التخطيط العمراني داخل المحافظات، لم يكونوا منتبهين للوضع، معلقا: "كانوا متاخدين في المشاكل اليومية التي تواجههم".

ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

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