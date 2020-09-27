رئيس الهيئة الهندسية: مجمع التكسير الهيدروجيني صرح صناعي صخم

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مجمع التكسير الهيدروجييني يعتبر صرح صناعي ضخم، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء بالتزامن مع تطوير منطقة شرق القاهرة، حيث تم رفع كفاءة 50 طريق، بالإضافة إلى إنشاء 40 كوبري بتكلفة 22 مليون جنيه.





وأشار "الفار"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم افتتاح محور التجنيد "شبرا- بنها" ضمن مشروع تطويير شرق القاهرة، منوها بأنه جاري تنفيذ 15 طريق، و9 كباري في المرحلة الثانية من تطوير شرق القاهرة.





ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:





- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.





- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.

- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.