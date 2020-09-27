توك شو توك شو السيسي يفتتح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:51 ص هدى عبدالرازق Advertisements Advertisements وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر افتتاح مجمع التكسير الهيروجيني بمسطرد، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. أخبار تهمك تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب منذ حوالي 10 ساعة دجيكو معروض على برشلونة لخلافة سواريز منذ 40 دقيقة أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي منذ حوالي 12 ساعة رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا منذ حوالي 11 ساعة طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي منذ 40 دقيقة مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي منذ حوالي 16 ساعة الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة منذ حوالي 11 ساعة الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 18 ساعة الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي منذ أقل من ساعتين عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة منذ يومين مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى منذ حوالي 6 ساعات نجم برشلونة يرفض الرحيل منذ ساعة و 12 دقيقة موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز منذ ساعتين و 15 دقيقة الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه منذ ساعة و 12 دقيقة جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد منذ حوالي 17 ساعة