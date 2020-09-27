الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
محمد شريف
محمد شريف
أنس عبد الغني
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تمسك نادى الأهلى بعودة لاعبه محمد شريف، المعار إلى صفوف إنبى، بداية من الموسم المقبل وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وجاءت رغبة مسؤولو القلعة الحمراء بعوده اللاعب بعد المستوى الطيب الذي قدمه مع فريقه البترولي، حيث رفض الأهلي تمديد إعارة شريف لمدة موسم آخر فى ظل الحاجة إلى جهوده خاصة بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق.

كما رفضت إدارة الأهلى عرضاً إماراتياً تلقاه اللاعب خلال الفترة الماضية، وأبلغت اللاعب بعودته بعد انتهاء الموسم الجارى.

ويقدم اللاعب مستوى متميز مع فريقه، ونجح فى إحراز 12 هدفا فى المركز الثانى بفارق 4 أهداف عن عبدالله السعيد متصدر القائمة.

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